Les vacances au domaine de Chadenac (définitif)

Laurence Radiguet, directrice du domaine de Chadenac, à côté du Puy-en-Velay, nous présente quelques unes des propositions mises en place cet été.

Dans un cadre magnifique, au grand air, les familles, les célibataires les enfants vont se succéder pour vivre des vacances reposantes et enrichissantes avec des formules variées et souples.





