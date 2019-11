Les vers de farine de la société Invers

La société Invers qui produit des vers de farine pour l'alimentation animale. Le but, produire des protéïnes durables comme substitut à la farine de soja ou de poissons. Pour limiter l'impact sur les ressources forestières et marines de la planète. Thomas Loret vous avez poussé la porte du hangar où sont élevés insectes et autres larves.

Disposant d'une surface de production de 250 m2, l'entreprise occupe un ancien poulailler réhabilité. Arrivés à maturité, les vers sont congelés et déshydratés. À l'avenir, Invers souhaite se diversifier en vendant de la nourriture pour les animaux de compagnie. Le but est d'inciter les éleveurs à se lancer dans la production de larve pour diversifier leur sources de revenus.