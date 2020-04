Les vignerons dans la difficulté

Les temps sont durs dans l'agriculture et en particulier pour les vignerons. Toutes les activités de ventes habituelles on dû cesser. Certains essayent donc de s'adapter, on le verra dans ce journal.



Coup de projecteur à présent sur une initiative à la maison Charles de Blois . Des prêtres de la communautés St-Martin ont offert un concert à la 20aine de résidentS de l'établissement ce jeudi après-midi.



Le weekend prévoit d'être orageux. Notamment samedi. Les températures restent autour des 20 degrés.