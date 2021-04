Les vignerons des Pays de la Loire dans l'attente.

A la une cette semaine les vignerons sont désemparés, près d’un quart de leur récolte seraient perdu à cause du gel.



Les salariés de la santé et du médicaux- social ont une nouvelle fois manifesté cette semaine en Pays de la Loire. Ils sont épuisés par la crise sanitaire et demandent des revalorisations salariales.



Nantes capitale de la Bretagne ou des Pays de la Loire ? Le débat est relancé à quelques semaines des élections régionales. Une association de Loire atlantique demande aux candidats de se prononcer.



Les prêtes ligériens ne peuvent pas bénir les couples homosexuels. C’est ce qu’a rappelé le Vatican il y’a quelques jours au grand dam de certains militants catholiques angevins.



Et puis la Mayenne se lance un défi, réaliser le plus long sandwich de rillettes du monde ! Un comble pour son voisin sarthois dont c’est la spécialité !