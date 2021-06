Les violences sexuelles : Expérience d’un groupe dédié aux personnes victimes de violences sexuelles

Formées dans plusieurs domaines concernant la psychologie et la santé mentale, elles ont une vision nouvelle et globale de cette problématique

-Audry Henriet, infirmière en santé mentale, sophrologue, praticienne et formatrice en EFT, co- fondatrice du groupe pour les victimes de violences sexuelles ;

-Pascale Brisebard, responsable projets en entreprise, praticienne en EFT, animatrice d’ateliers de yoga du rire et de jeux de développement personnel, co fondatrice de ce groupe,

- Cathy Henriot, coach de vie et co-facilitatrice du groupe d'entraide avec Pascale.

Groupe d'entraide autour des violences sexuelles : Association Cré'acteurs de liens

montlebon.fr/creacteurs-de-liens