Les violences urbaines se généralisent-elles dans l'Orne?

Sous fond de trafic de drogue et de recul de l'autorité publique, les forces de l'ordre semblent dépassées par ce phénomène qui semble toucher de plus en plus les territoires ruraux. "La police demande des effectifs supplémentaires depuis de nombreuses années pour faire face", explique le secrétaire départementale du syndicat Unité SGP Police, Michael Métairie.