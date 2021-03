Les visites de ministres et secrétaires d'Etat se multiplient en région Centre

Le gouvernement a mis les bouchées doubles pour affirmer qu’il n’oubliait pas les jeunes pendant cette pandémie. La ministre de l'enseignement supérieur Frédérique Vidal était à Blois et Vineuil ce mardi. Ce jeudi deux ministres étaient à Bourges et Vierzon aussi pour rencontrer des jeunes.



La 5G se déploie progressivement en France. Dans le Cher un collectif tire la sonnette d'alarme, il demande un moratoire sur cette technologie dans le département.



Le Poinçonnet veut renforcer l'image de sa commune. Pour cela, une de ses entrées sera bientôt aménagée : un verger pourrait voir le jour.



Une journée pour donner son sang ce samedi à Bourges. Un opération organisée par l'établissement français du sang et le Rotary club de Bourges. Attention cette année vous devez prendre rendez-vous en amont.