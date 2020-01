Les voitures radars banalisées arrivent sur les routes du Centre Val de Loire

Après 1 an et demi d'expérimentation en Normandie, les contrôle par voitures radars banalisé s'ouvre au société privé en Centre val de Loire. Une nouvelle qui inquiète les automobiliste, on fera le point sur ce dispositif dans ce journal.



Dans cette édition; on s'intéressera aux sapeurs-pompiers de Loir-et-Cher. Que retenir de l'année qui vient de s'écouler pour les soldats du feu du département? Et quels sont les chantiers pour 2020. Eléments de réponse dans ce journal.



Le point sur la météo. Pluie et nuages pour demain en Touraine Loir et Cher. Nous aurons des températures un peu supérieures aux 10 degrés.