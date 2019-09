Les yeux au ciel avec Astrogâtine - actu automne 2019

Cette semaine nous parlons astronomie avec Christophe Ledroit, le président de l'association Astrogâtine à Charentilly. Parmi les sujets traités: le jeu des planètes et de la Lune avec l'observation de Saturne et Jupiter. Et à l'occasion de la Fête de la Science l'association Astrogâtine vous donne rendez- vous ce samedi 12 octobre à l'Espace Culturel Les 4 Vents avec la présentation de vraies météorites.