Les yeux au ciel avec Astrogâtine - actu hiver 2020

Cette semaine nous parlons astronomie avec Christophe Ledroit, le président de l'association Astrogâtine à Charentilly. Parmi les sujets traités:

la constellation d'Orion,

la plus belle conjonction planètaire de l'année le 19 mars prochain avec l'alignement de Mars, Jupiter, Saturne et la Lune,

la planète Mars : la planète phare de l'année 2020,

et une randonné nocturne le 27 mars.