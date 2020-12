Les yeux au ciel avec Astrogâtine - actu hiver 2020/21

Cette semaine nous parlons astronomie avec Christophe Ledroit, le président de l'association Astrogâtine à Charentilly.

Parmi les sujets traités: la grande conjonction de Jupiter et Saturne le 21 décembre, la visite du rover Persévérance sur Mars en février 2021 et la constellation d'Orion et ses nébuleuses.

astrogatines.jimdofree.com