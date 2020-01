Les Z'actus des ZACCROS : "Little Garden" en 1ère sortie de résidence

Après le succès des 20 ans des "Zaccros d'ma rue" l'été dernier sur l'agglomération neversoise, l'association ALARUE prépare à présent la 21ème édition du festival qui se tiendra du 6 au 12 juillet.

D'ici là, l'activité bat déjà son plein autour du projet d'éducation artistique et culturelle "En piste" et la reprise des résidences avec l'accueil de l'artiste jongleur Fabrizio Solinas pour le spectacle "Little Garden".

La sortie de résidence aura lieu vendredi 31 janvier à 18h30 au 12 Quai de Médine à Nevers. Renseignements www.zaccros.org