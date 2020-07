Les Z'actus des Zaccros : "Vis ma ville" en juillet & "Les p'tits Zaccros" à l'automne.

La 21ème édition des "Zaccros m'a Rue" aura finalement lieu du 5 au 11 juillet 2021.

D'ici là, l'association ALARUE vous propose de célébrer les arts de la rue et du cirque sur 3 week-ends de spectacles gratuits du 18 au 30 septembre, puis du 25 au 27 septembre, et enfin du 2 au 4 octobre 2020.

De plus, dès cet été, l'association ALARUE vous propose, en pied d'immeuble neversois les 16 et 17 juillet, une petite forme du nouveau projet "Vis ma ville ", qui devait se dérouler entre mars et juillet 2020.

Renseignements www.zaccros.org