Les zones d'ombre du télétravail

Dans une journée, on y passe autant de temps que chez nous. Le travail représente une part non négligeable de nos vies. Avec l’arrivée brutale du confinement, il a fallu s’organiser autrement.



Assignés à résidence, le télétravail est devenu la seule option pour bon nombre d’entre nous. Est-ce forcément une bonne idée de travailler depuis chez soi ? Quelles sont les règles juridiques en la matière ?



Explication de Didier Raffin, professeur associé de psychologie du travail à l'université de Strasbourg et de Jean Denis Budin, co-fondateur et président du Credir, une ONG alsacienne spécialisée dans la prévention de l’épuisement et du burn-out.