Les zones fragiles en nombre de médecins dans la Loire : quelles solutions ?



Les mentalités changent, aussi bien chez les patients que chez les futurs médecins. Et vous connaissez sûrement l'expression "désert médical" à propos de territoires en manque de médecins, et notamment de généralistes.



L'une des solutions pour aider les jeunes à s'installer dans ces zônes dites fragiles, ce sont les maisons de santé et les aides qui s'y rattachent.

A commencer par l'organisation du travail en équipe et la création de nouveaux métiers commme l'assistant médical.

Pour parler de ce sujet qui nous concerne tous, Philippe Louat et Anne-Marie Vergnon ont invité un médecin, le docteur Lisa OTTON de la maison médicale de Roanne et facilitatrice de la fédération des maisons de santé. A ses côtés, Simone DUPAIN HORVILLEUR pharmacienne. Elle a un projet de maison médicale dans le quartier du Soleil à Saint Etienne.

Vous entendrez aussi Nadège GRATALOUP directrice de la délégation de la Loire de l'ARS, l'agence régionale desanté. Et Patrick Metral maire de Chavanay, lui même avec un projet de maison de santé dans son village du sud de la Loire.