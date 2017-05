L'Ã©thique dans nos vie contemporaines

« Par nature, l’homme est voué à souffrir et à mourir. Oui mais comment le préparer à affronter ces maux dans une société qui aujourd’hui a tellement peur de sa fragilité qu’elle finit par l’oublier en oubliant la mort…. » Cette question ce n’est pas moi qui la pose mais Jean Léonetti, ancien ministre des affaires européennes connu pour avoir donné son nom à la loi relative aux droits des malades et à la fin de vie. D’où en somme nous aujourd’hui de cette question de vie et aussi de l’assistance aux personnes âgées ? La loi est-elle équilibrée et toujours actuelle ? Que nous dit l’Eglise sur ces questions éthiques ? Comment accompagner humainement les personnes âgées, maintenir leur place dans la société et faire du grand âge une vraie richesse ? Les réponses dans cette émission.

Ethique toujours dans cette émission mais cette fois-ci au travail ! A l’heure où le sens du travail questionne, qu’en est-il de l’éthique managériale ? Est-elle enseignée aux futurs managers ? Les patrons sont-ils formés ? Que font nos sociétés pour que les hommes et les femmes soient heureux au travail ? C’est le second sujet de notre émission.