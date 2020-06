Lettre ouverte aux élus bretons : Jacques Pinchard

Une lettre ouverte rassemblant 200 signataires a été envoyé aux élus bretons la semaine dernière. A son origine, on trouve la Fédération Bretagne Nature Environnement, le Réseau Bretagne Solidaire, le Pacte Finance Climat Bretagne, le Réseau Cohérence et Bretagne Vivante. Ces organisations et leurs partenaires demandent d'orienter davantage les aides publiques aux questions écologiques et de solidarité. Elles souhaitent aussi une véritable coopération dans les territoires, et ce, dans le but de mieux préparer la Bretagne aux futures crises. Cette lettre réunit des entreprises, des syndicats, le monde de l'environnement ou encore de l'éducation populaire. Parmi les signataires se trouve Jacques Pinchard, référent du Pacte Finance Climat Bretagne. Il est l'invité de Ronan Strullu. Pour Jacques Pinchard, la crise du Covid-19 a rappelé la nécessité de faire les bons choix pour demain.