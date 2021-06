Lever le voile sur la maltraitance des personnes âgées

Mardi 15 juin, la journée mondiale de lutte contre la maltraitance des personnes âgées rappelait une réalité passée sous silence : environ une personne âgée sur six a été victime de maltraitance au cours de l’année écoulée.



Une atteinte qui peut revêtir de nombreuses formes. En France, le réseau ALMA (Allo écoute maltraitance personnes âgées) assure des permanences d’écoute par téléphone. L’objectif : lever le voile du silence par l’écoute des personnes âgées maltraitées et orienter les appels qui demandent un suivi.



Pour plus de renseignements ou pour devenir bénévole : contact@alma68.fr



Vous êtes victime ou témoin : 03 89 43 40 80