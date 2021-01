Libres Propos - 22 janvier 2021 à 11:50

Ancien haut fonctionnaire, passionné par les questions de l’écologie et de la démocratie locale, Jean a rejoint l’équipe de nos chroniqueurs en 2017. Détermination à faire avancer les solutions positives, goût des belles aventures humaines, attention à ce qui bouge et se cherche, Jean a choisi depuis quelques mois de réaliser des émissions de notre série « Entreprendre ».

Architecte passionné par son métier qui permet aux hommes d’habiter harmonieusement l’espace du quotidien, engagé aux Associations Familiales Catholiques, il a présidé pendant plusieurs années l’Union Départementale des Associations Familiales de la Loire (UDAF 42). Père de 7 enfants, il ne cache pas ses convictions chrétiennes et ses chroniques nous réveillent ! Bon sens, désir fort de faire avancer les bonnes pratiques et les solutions positives, il porte une voix nécessaire sur les ondes de notre Radio.

Avocate au barreau de Saint-Etienne, présidente de la ligue des droits de l’homme de la Loire, elle a rejoint notre équipe de chroniqueurs en mars 2019. Musicienne, membre de l’église réformée de Saint-Etienne, elle nous apporte son enthousiasme, sa sensibilité et sa grande connaissance des réalités sociales et éthiques de notre territoire.

Cécile Canivet

Responsable du service de pastorale familiale du diocèse de Saint-Etienne, Cécile est mère de 4 enfants et a une solide formation théologique. Elle a déjà collaboré à des revues nationales et nous apporte son regard positif et engagé sur les réalités de la vie des couples et des familles.