Tous les 1er et 3ème vendredi du mois à 19 h 30, redffusion le samedi suivant à 10 h 30

Billets d'humeur et faits marquants de l'actualité du Diocèse de Clermont. Retrouvez les libres propos de Martine Ardaillon, Guy Azais, du Père Audollent, du Père Destable, de Thierry Thuret, de Marie-Hélène et Hugues Wattin ; et aussi l'ACAT, le CCFD, la Mission ouvrière et tous les services et mouvements du diocèse dans ce club animé par Marie-Françoise Pétiard.