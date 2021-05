Cette semaine nous vous proposons d'en savoir plus sur Ligeria Nature.

Une structure tourangelle créée en janvier 2020 et qui réalise des expertises naturalistes . Elle organise également des activités, des balades et des séjours nature en Touraine et Val de Loire.

Pour en parler nous recevons son co-fondateur François Rose qui est aussi guide nature, ornithologue et ingénieur écologue.

www.ligeria-nature.com