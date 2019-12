A Ligueil, les parents ne fumeront plus devant l'école

A Ligueil, les abords des deux écoles sont désormais non fumeurs. Les parents ne pourront plus fumer en attendant leurs enfants. C'est une initiative unique dans la région.



On s'intéressera dans ce journal à la coopération mise en place entre 4 laboratoires cosmétique et pharmaceutiques du Blaisois. Objectif : former les professionnels qui manquent dans ce secteur. La Région s'est chargé de donner un coup de pouce



Fin de la grosse vague de froid. Le thermomètre va remonter un peu avec des températures minimales de 7 degrés ce weekend. En revanche nous aurons beaucoup de nuages et de la pluie.