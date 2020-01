[LILLE] Rencontre avec Isabelle de Gaulmyn, rédactrice en chef de La Croix.

Afin de toujours plus servir la découverte de l'autre, de renforcer les liens entre ses auditeurs et de les accompagner dans leurs réflexions intellectuelles et spirituelles, votre radio vous proposera désormais une série de rencontres et d'événements près de chez vous.

Afin d'inaugurer ce cycle, et à l'occasion de la Saint François de Sales (saint patron des journalistes), nous sommes heureux de vous convier vendredi 24 janvier 2020 à 18h30 à l'Archevêché de Lille (68 rue Royale), pour une conférence/débat en compagnie d'Isabelle de Gaulmyn, rédactrice en chef du quotidien La Croix.

" Le rôle d'un média chrétien dans notre société fragmentée, digitale et sécularisée ?"

Le nombre de places étant limité, nous vous invitons à vous inscrire rapidement, en suivant ce lien

► http://www.weezevent.com/renconctre-rcf