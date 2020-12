Lily Griffiths, jeune australienne de 18 ans, mosellane depuis près d'un an.

Lily Griffiths a passé la presque totalité de cette année 2020 à Niderhoff au pays de Sarrebourg.

Nous parlons aussi histoire accompagnés de Gérard Schoenenberger et Sébastien Wagner, avec la vie de Monseigneur de Montmorency-Laval, évèque de Metz né en 1724.

Et pour ouvrir l'émission comme chaque jeudi, découvrons la Une et le contenu du nouveau numéro de La Semaine avec Jean-Pierre Jager.