Lionel OLLINGER Directeur FC Metz Stadium un nouveau St Symphorien d'ici 2022

Le FC Metz organisait mercredi 13 janvier 2021 une visite de la nouvelle tribune Sud, pour les partenaires et la presse.



Les travaux ont pris du retard, Covid oblige, mais le club espère encore y accueillir le public avant la fin de saison fin mai. Plus qu'une simple tribune, le FC Metz souhaite en faire un véritable lieu de vie tout au long de l'année, et accueillir des entreprises et événements pour diversifier ses revenus.

3 questions à Lionel OLLINGER, directeur général de la filiale "FC Metz Stadium".