Lire la Bible en temps de crise

La Bible, un livre ou plutôt une bibliothèque

On a l'habitude de parler de la Bible comme d'un seul ouvrage qui renfermerait toute la foi des chrétiens, mais le Père Mustapha Amari, prêtre de la communauté du Chemin-Neuf, nous le rappelle : "La Bible est une bibliothèque : on y trouve des écrits des prophètes, des récits historiques, des contes et des textes poétiques." Cette bibliothèque qui a été composée sur plus de 1600 ans et sur trois continents est donc difficile à saisir au premier abord : "La Bible ne se lit pas comme un roman avec un début et une fin, certains livres sont plus intéressants à aborder en premier lieu, les évangiles par exemple qui donne l'accomplissement de la Parole de Dieu par le Christ." De plus, ces écrits bibliques viennent d'une culture qui nous est étrangère aujourd'hui, alors quelles réponses peut nous apporter la Bible aujourd'hui ?

La Bible n'est pas un livre de recette

Comme le dit le Père Amari : "La Bible n'est pas un livre de recette, mais un livre qui permet de connaître le cuisinier". Ce cuisinier, c'est Dieu qui nous permet d'entrer en relation avec lui, et dans cette relation on peut trouver un certain nombre de réponses à nos questions. Cependant, pour répondre à nos attentes, il ne faut pas sortir un verset de son contexte, mais plutôt le resituer dans son livre : "La communauté permet aussi de garder la bonne distance avec le texte, il est important de faire Eglise, on n'est jamais chrétien tout seul." En effet, si la Bible n'est pas un ouvrage de développement personnel, elle nous donne tout de même des indications sur l'homme et sur ce qui est constant en lui. "Dieu nous met à la table de sa parole et nous éclaire."

La Bible : une pédagogie de l'alliance qui nous éclaire en temps de confinement

Il y a quelque chose de constant dans le coeur de l'homme, nous dit Père Mustapha Amari, et Dieu nous éclaire en nous offrant une pédagogie : "La colère de Dieu dans l'Ancien Testament chercher à nous réveiller, comme une alamre, les prophètes veulent nous réveillent en disant "souviens-toi". C'est ainsi que la Bible rejoint l'homme dans tout ce qu'il est." Dieu a fait une alliance avec son peuple, et il cherche à le mener vers la joie en abondance, et le bonheur. De la loi du talion, il le fait passer à l'amour du prochain : "La Bible est une lettre d'amour qui nous met en relation avec Dieu" assure le Père Amari. C'est l'amour qui est au centre de l'alliance avec Dieu, et cet amour ne peut être trouvé que par le Christ, qui est le chemin.

Alors, si nous cherchons dans la parole de Dieu une nourriture pendant le confinement, on peut se tourner vers quatre exemples de confinement : l'arche de Noé, la quarantaine des Juifs dans le désert, Jonas dans le ventre de la baleine, ou encore après la résurrection, le confinement des disciples : "Ils restaient chez eux, pour se préparer à se donner. Puissons-nous être comme eux, missionnaires, après le confinement."