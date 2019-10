Livre "Les perles du Curé", 555 histoires drôles du père Bruno Delaroche

Le père Bruno Delaroche nous propose le "Best of des blagues cathos" nommée "Les perles du curé". À l'intérieur c'est 555 histoires drôles sur Dieu, la foi et des situations réellement vécus. La parution est prévue ce 16 octobre 2019. Le père Bruno Delaroche qui est venue parler de son ouvrage et même raconter quelques blagues issues de ces 280 pages.