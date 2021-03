Locamusic, de la musique au court métrage

Troisième et dernière partie de l'interview de Laetitia Dagorn fondatrice de « Locamusic Studio Mobile « . On revient ici sur la mise en place et la réalisation du court métrage "Tour 2" en partenariat avec l'association La Rocade.



Pour visionner le court métrage : https://www.youtube.com/watch?v=rgRmAOF2u3U