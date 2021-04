Lodewijk Allaert, lauréat du Prix du Grand Tétras du livre d'aventure

Le festival qui se tient chaque année à Lons-le-Saunier mais qui en 2021, à cause de la crise sanitaire, était 100% numérique.

Dans son livre « Carpates » publié aux éditions Transboréal, le voyageur et écrivain français Lodewijk Allaert raconte sa traversée à pied des Carpates sur 2 000 kilomètres.

Il a emprunté dans cette chaine de montagne qui forme un arc entre la République tchèque et la Roumanie, les chemins de transhumance pour sillonner l’un des derniers sanctuaires sauvages de la planète.

Lodewijk Allaert témoigne de ses rencontres, de ses peurs, de ses interrogations dans cet ouvrage.