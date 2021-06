Loi bioéthique : quels sont les enjeux de cette loi ?

La loi bioéthique a été adoptée par l'Assemblée Nationale ce mardi 29 juin.

Une loi méconnue qui donne l'accès à la PMA pour les femmes seules et les femmes homosexuelles mais aussi l'autorisation des chimères homme-animal, des embryons transgéniques et des gamètes artificielles.

Laurence Watteau de l'Association Fammiliale de la Sarthe (AFC), Genneviève Coste d'Alliance VITA 72 et Philippe Turenne de la Manif pour Tous 72 reviennent sur les conséquences de cette loi.