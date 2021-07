Loi bioéthique, rencontre oecuménique à Rome, élections...

Le petit dej oecuménique, avec le Père Serge Ricaud, délégué diocésain à l’oecuménisme pour l’Eglise catholique, le Père orthodoxe Philippe Dautais directeur du centre Sainte Croix et délégué à l'oecuménisme pour la région sud ouest et le pasteur Andréas Braun, de l’eglise protestante unie à Talence.



Au sommaire de cette émission



- PMA pour toutes : la loi bioéthique votée mardi 29 juin



- Variant delta : la menace d’un rebond épidémique

et la vaccination bientôt obligatoire pour les soignants



- retour sur des élections boudées par les électeurs : quels enseignements sur l’abstention



- La rencontre du Pape François et de la délégation du Patriarcat oecuménique à Rome