Loi bioéthique, une loi de paradoxes selon le père Thierry Magnin

Pour la troisième fois, le projet de loi de bioéthique est au programme de l’Assemblée nationale cette semaine. Si le texte devrait passer en l'état, ou quasi, le père Thierry Magnin, éthicien et président recteur délégué aux Humanités et à la Vie étudiante de l’Université catholique de Lille, met en garde et regrette que le principe de précaution ne soit pas appliqué.