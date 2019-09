Loi de bioéthique: les évêques de France livrent leurs opinions

Le projet de révision de la loi de bioéthique poursuit son parcours législatif. Il arrivera la semaine prochaine à l’Assemblée nationale pour un examen dans l’hémicycle. À cette occasion, et avant que le texte ne soit débattu en séance plénière, la Conférence des Evêques de France a choisi de livrer ses positions au cours d’une soirée organisée lundi 16 septembre, au Collège des Bernardins, à Paris.

Dès 18h30,et jusqu’à 20h15, Mgr Pierre d’Ornellas, archevêque de Rennes et responsable du groupe de travail sur la bioéthique, Mgr Eric de Moulins-Beaufort, archevêque de Reims et président de la CEF, et Mgr Michel Aupetit, archevêque de Paris, présenteront les opinions de la conférence épiscopale française, sur les différents sujets présents dans le projet de loi : extension de la PMA, recherche sur l’embryon, intelligence artificielle etc.



Une conférence que vous pouvez suivre ici, grâce à nos confrères de KTO :



