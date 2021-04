Loir et Cher autrement : l'heure du bilan

Alors que l'incertitude pèse toujours sur la tenue des élections départementales, on parlera du groupe minoritaire au département du Loir-et-Cher qui compte repartir pour un nouveau mandat même s' il ne présentera pas de candidats dans tous les cantons.



Comme beaucoup de secteurs, les salons étudiants, les portes ouvertes sont annulées ou uniquement en ligne. Le bureau information jeunesse du 37 a aussi opté pour cette solution propose mercredi)quelques heures d'échanges en ligne autour des formations du numérique... un secteur qui recrute !



Et demain, on a toujours un soleil printanier mais des températures fraiches en Touraine Loir-et-Cher, on en parle à la fin de cette édition.