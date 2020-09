Loir-et-Cher : un lab entre professionnels pour réfléchir à la e-santé

> Nous sommes en plein dans les journées nationales de lutte contre l’illettrisme. A cette occasion, des professionnels du secteur se sont retrouvés à Blois pour un temps de formation et le lancement de projet

> Dans le Loir-et-Cher, les professionnels de santé, du social et du médico-social collaborent en faveur de la e-santé. Objectif : faire en sorte que les informations sur les patients soient plus facile à partager entre structures et professionnels.

> Coup d'envoi ce week-end de la Promenade artistique de Molineuf. Deux week-end où l'art contemporain s'installe dans une quinzaine de lieux