Loire et Haute-Loire : les départements osent le rapprochement !

Les départements : on parle régulièrement de leur disparition éventuelle, nécessaire pour certains, impensable pour d'autres.

La Loire et la Haute-Loire, elles, ont opté pour un rapprochement inédit par son ampleur.

Et les deux départements signeront ce 24 octobre une convention pour définir le cadre de ce rapprochement.

RCF Saint-Etienne vous propose dès ce jeudi un numéro spécial de "La Loire Aujourd'hui" avec les deux présidents des départements de la Haute-Loire et de la Loire: Jean-Pierre Marcon pour le 43 et Georges Ziegler pour le 42.

Mobilité, infrastructures, emploi... Qu'est ce qui va changer ?