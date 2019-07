Lokétik : se loger l'été à Bordeaux à petits prix

L'été à Bordeaux les prix des nuits d'hotel, des locations s'envolent. Pourtant des solutions alternatives existent. C'est le cas de l'association "Soliha", qui a installé pour l'été un lieu d'hebergement dans l'internat du collège et lycée Notre Dame. Un internat déserté par ces éléves pendant l'été et qui accueille, pendant deux mois, les touristes désireux de faire des économies. Ouvert depuis le 1er juillet et jusqu'au 31 août, l'établissement propose chaque nuit une centaine de lits. Un lieu baptisé « lokétik », comme « location éthique », basé bien sur l'esprit et la philosophie des auberges de jeunesse.

Anaëlle Leuret est chargée de communication de l’association "Soliha".

Pour plus d'infos rdv sur nouvelleaquitaine.soliha.fr