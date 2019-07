Lorient : Ils demandent plus de moyens et d'effectifs au service des urgences

Aux urgences de Lorient, une vingtaine de personnes a répondu, aujourd'hui, à l'appel à manifestation. Ils demandent plus de lits, plus d'effectifs et une augmentation des salaires.

L'actualité de ce mardi marquée par une nouvelle mobilisation des urgences...Des manifestations étaient organisées un peu partout en France. Exemple à Lorient. Une vingtaine de personnes, principalement des délégués syndicaux, s'est rassemblée devant l'entrée des urgences de L'Hôpital du Scorff. Ils demandent plus de lits, plus d'effectifs et une augmentation des salaires. Nous avons rencontré, sur place, Ludovic Bénabès, responsable CGT santé du CHBS et Sandy Guyadère, du syndicat Sud Santé Sociaux.

De son côté la direction du CHBS reconnaît un service en tension...Mais le directeur-adjoint de l'établissement, Alain Philibert, évoque des problématiques diverses par toujours liées à la gestion de la structure.