Lourdes accueille le premier pèlerinage des métiers culinaires

La bonne cuisine sera à l'honneur à Lourdes du 11 au 13 octobre prochains. La cité mariale accueille pour la première fois le pèlerinage des métiers culinaires de la restauration et de l'hôtellerie. Le but d'un tel évènement ? Permettre à ces professionnels "au service de la joie des convives", comme il est écrit dans les Noces de Cana, de se retrouver pour des moments de prière, de partage, de conférence et bien sûr d'ateliers de cuisine. Pèlerinage et partage. Foi et gastronomie.

C’est Jean-Pierre Saint-Martin, chef du restaurant "Le Viscos", situé à Saint Savin, non loin de Lourdes, qui a pris la direction de ce tout nouveau pèlerinage. "On ne peut pas cuisinier si l’on n’aime pas son prochain. Cuisiner c’est un acte d’amour, c’est offrir à l’autre le meilleur de ce que l’on puisse faire. Et il se crée toujours des liens" explique-t-il notamment sur RCF.

"Dans la tradition française, on laisse toujours la place du mendiant, il y avait ce côté symbolique, cette notion d’accueil qui demeure encore. Au niveau de la religion, n’oublions pas que toutes les fêtes religieuses sont symbolisées par une tradition culinaire. Ce côté symbolique est important. N’oublions pas également que les produits très nobles de la gastronomie française sont issus des communautés religieuses. On doit tous les jours louer Dieu de nous avoir offert cette biodiversité fondamentale de notre gastronomie française" ajoute-t-il.

A noter que cette édition accueillera également le chef étoilé, Christian Têtedoie, par ailleurs président des maîtres cuisiniers de France, ainsi qu’Yves Thuriès, maître chocolatier, et double meilleur ouvrier de France.



Jean-Pierre Saint-Martin, directeur du pèlerinage des métiers culinaires au micro d'Etienne pepin: