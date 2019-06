L'espérance face à la maladie. Depuis trente ans, l'association Lourdes Cancer Esperance organise et accompagne des pèlerinages à Lourdes. Une association présente dans 75 départements, en France, en Suisse en Belgique et à Monaco. Nos trois invités de ce soir sont membre de la délégation d'Indre et Loire.



Contact- délégation 37:

lourdescanceresperance.fr

0618607942

jmslce37@gmail.com