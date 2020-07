Lourdes United : le premier e-pèlerinage mondial

15 h de live en 10 langues : c’est le programme de ce premier pèlerinage digital mondial, proposé aujourd’hui en direct de la grotte des apparitions à Lourdes. De 7h à 22h ont lieu des retransmissions des célébrations, processions, chapelets, prières…Une émission aura lieu en direct de 16h à 18h – diffusée sur des chaînes de télévision et la chaîne YouTube TV Lourdes- avec des personnalités religieuses et civiles qui témoigneront du rôle que Lourdes joue dans leur vie.

"Le 16 juillet est l’anniversaire de la 18ème et dernière apparition de Marie à Bernadette. Nous pensons qu’il est important de pouvoir réunir ceux qui sont loin du sanctuaire, dans une même communion de prière partout aux quatre coins de l’univers pour leur permettre de vivre en union avec Lourdes, explique Mgr Olivier Ribadeau-Dumas, le recteur du sanctuaire de Lourdes, au micro de Pauline de Torsiac. Ce pèlerinage digital mondial a pour but d’être un message d’espérance, donné dans une période un peu difficile, mais c’est aussi la possibilité de recréer du lien social. Nous nous sommes aperçus pendant le confinement avec les centaines de milliers d’intentions de prière que nous avons reçues qu’il y avait un lien très fort entre le sanctuaire et les pèlerins. Nous voulons développer ce lien entre les pélerins pour être réunis par une même communion par la prière".

Un appel aux dons

Cette journée est aussi destinée à solliciter la générosité de tous ceux qui aiment ce centre international de pèlerinage qui accueille chaque année 3 millions de pèlerins et visiteurs venus du monde entier, dont plus de 50 000 malades et personnes handicapées. Le sanctuaire a été fermé pendant deux mois durant le confinement et aujourd’hui malgré sa réouverture partielle, il ne peut accueillir qu’un nombre très limité de pèlerins.

"Lourdes sans pèlerins, c’est un Lourdes sans ressources pour mener à bien sa mission, pour entretenir l’ensemble du site, pour garantir sa pérennité et les emplois de ses 320 salariés" , indiquent les responsables de Lourdes United, qui évoquent une perte historique de 8 millions d’euros.

Lourdes : l’image du monde d’après

Le Père Ribadeau-Dumas cherche aussi, avec cette journée exceptionnelle, à diffuser le message de Lourdes. " Nous voulons montrer comment Lourdes est un lieu de joie et de fraternité, et comment un certain nombre de personnes du monde médiatique ou artistique ont trouvé à Lourdes une source de joie. Ce sera l’occasion de créer une communion et de permettre à des gens de découvrir ce qu’est Lourdes. Lourdes n’est pas uniquement aux catholiques mais est à tous ceux pour lesquels le monde d’après a un sens. Lourdes, c’est déjà l’image du monde d’après, parce que le plus petit et le plus pauvre sont au centre, parce que la fraternité est une réalité, parce que l’espérance est vécue en réalité. Les malades ont une place centrale à Lourdes parce que leur accueil est premier. Dans tout ce qui sera fait aujourd’hui, il y aura une place particulière pour eux parce que ce sont eux qui donnent l’âme de ce qui se vit à Lourdes".