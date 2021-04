LQDJ : Julien Buot - Terres de Normandie

LA QUESTION DU JOUR avec Julien Buot, bénéficiaire de Katapult, un incubateur normand mis en place par l'Adress (Agence pour le développement régional des entreprises sociales) pour créer son entreprise Terres de Normandie.





PETIT RAPPEL DE SON PARCOURS :

Julien Buot a toujours eu l'idée de créer une entreprise et mener un projet lié au tourisme responsable et durable.



Il est notamment directeur de l'association 'Agir pour un Tourisme Responsable' mais aussi élu et secrétaire de l'association 'Acteurs du Tourisme Durable'. Depuis 2018, il anime des événements pour inviter différents acteurs à échanger sur leur vision d'un autre tourisme, plus responsable.