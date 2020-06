Luc Barbier : une charte pour l'utilisation des pesticides en discussion

Vers un assouplissement des règles d'épandage des pesticides en Meurthe et Moselle? Une concertation se tient jusqu'au 25 juin.



Elle vise à réfléchir sur une charte d'engagement sur l'utilisation des produits phytopharmaceutiques ou pesticides.

Parmi les éléments en jeu, l'assouplissement des règles de distanciation entre les épandages et les habitations.



Luc Barbier, président de la fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles de Meurthe et Moselle (FDSEA 54) est l'invité de RCF.