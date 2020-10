Lucas en concert à Thionville avec l'asso Raphael et La Marelle à Maizieres.

Nous terminerons l'émission avec Lucas, chanteur bien connu à Metz et dans la région qui sera dimanche à 15h pour un concert et ils seront nombreux sur scène au théatre de Thionville. Michel Coqué fera un point sur la 85e FIM et les grands rendez-vous du second week-end. Nous parlerons histoire comme chaque vendredi avec Gérard Schoenenberger et Sébastien Wagner. Benoit Piatkowski vous conviera au Fénétrange pour le dernier concert demain. Et Pour commencer La prochaine édition du festival La Marelle, décalée en octobre est au programme avec son directeur Olivier Dupuis enregistré sur place à Maizières-les-Metz.