« Le Théâtre des Flambards »

La compagnie a pour vocation de produire et de diffuser les spectacles professionnels des 2 comédiens.

Mais très vite le Théâtre des Flambards s’est développé. L’école de théâtre « Les coulisses » avec 6 ateliers a vu le jour en 2010.

A ce jour, le Théâtre des Flambards propose trois spectacles en tournée : « Les Lui et Moi », « Une parfaite journée parfaite » et « La plus bath des guinguettes ». L’humour est au centre des créations. Le rire, la convivialité et le partage sont des valeurs défendues par le Théâtre des Flambards.

De plus, la compagnie s’inscrit dans la vie culturelle locale :

présidence du Conseil des associations culturelles (fédération des associations culturelles de Fougères),

collaboration avec Le Big Band de Fougères et avec l’Institut d’Education Sensorielle Paul Cézanne dans le cadre de la préparation de son nouveau film de présentation de l’établissement.