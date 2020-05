Lundi 25 mai 2020

Les catholiques retrouvent leurs églises

Les messes ont pu reprendre en présence des paroissiens ce week-end après deux mois sans office.

Les gestes barrières étaient respectés, et malgré le port du masque, c’était un soulagement pour les fidèles de Saint-Liboire tout comme pour le P. Christian du Halgouët au micro de RCF.

À Solesmes, la messe chantée en grégorien a toujours lieu tous les jours à 10h mais le public est limité à 50 personnes.

Toutes les informations sur les messes sont disponibles sur les sites internet des différentes paroisses du diocèse.



Le point sur la crise sanitaire

Le « Segur de la santé »

Face à la crise de l’hôpital public, le gouvernement lance ce matin un Segur de la Santé pour 7 semaines de concertation. Plusieurs chantiers seront lancés pour l’amélioration de la prise en charge des malades et surtout des conditions de travail des soignants.



Le bilan covid dans la Sarthe

Un seule personne a perdu la vie depuis mercredi en Sarthe, les hospitalisations et réanimations sont stables. L’ARS a révélé hier que 66 Sarthois avaient été testés positifs au covid depuis le 11 mai.

Parmi ces 66 personnes, trois sont des salariés de LDC à Sablé-sur-Sarthe. Tous ont été contaminés en dehors de l’entreprise selon le sous-préfet de La Flèche.



Une rouverture de collège malgré deux cas de covid

À Sablé-sur-Sarthe, le collège Simone Veil rouvre ses portes malgré deux cas au sein du personnel. Mais pas d’inquiétude selon l’ARS puisque ces deux personnes n’ont pas été en contact avec les élèves.

Le syndicat enseignant SNES demande toutefois que tout le personnel soit testé et l’établissement fermé pour une désinfection.



Des vacances en France

« Nous ne devons pas envisager des vacances à l’étranger », c’est ce qu’a déclaré la ministre des Transport, Elisabeth Borne. Les vacances en France seront possible en juillet et août.

Pour le mois de juin, les dispositions seront précisées dans le courant de la semaine. Le Premier Ministre Edouard Philippe, devrait annoncer la fin de la limitation de déplacement des 100 km autour de son domicile.



Municipales. Le second tour le 28 juin

Le second tour des élections municipales aura lieu le dimanche 28 juin. Il sera organisé pour une trentaine de communes dans notre département comme au Mans, Sablé-sur-Sarthe ou Saint-Calais.

Les maires élus le 15 mars dernier ont pu prendre leurs fonctions la semaine dernière.

La campagne électorale elle débutera officiellement le 15 juin. Christophe Castaner l’a annoncé hier, en précisant qu’il devait rencontrer, mercredi, les représentants d’élus locaux et des partis politiques. Il faut maintenant déterminer les détails d’organisation de cette campagne... sans poignée de main et sans distribution de tract pour cause d’épidémie certains candidats vont se tourner vers Internet.



Claude Leblanc est décédé

L’ancien maire de Requeil, Claude Leblanc, s’est éteint jeudi dernier à l’âge de 79 ans. Maire pendant 28 ans, il avait passé la main en 2017.

Un hommage lui sera rendu quand les conditions le permettront. En attendant, un registre de condoléances est ouvert en mairie à partir de cet après-midi.



Manifestation devant la Préfecture

D’ancien salariés d’Arjowingins vont manifesté cet après-midi devant la prefecture de la Sarthe. Ils répondent à l’appel de l’association Action citoyenne pour l’intérêt général qui demande un report de la vente aux enchères de la papeterie au mois de septembre. Faute de repreneur cette vente doit avoir lieu vendredi.



Le Mans FC gagne le matche aller

C’est une première victoire inattendue pour le Mans FC. L’assemblée générale de la LFP a validé une Ligue 2 à 22 clubs pour la saison prochaine ce qui permettrait au Sang et or de se maintenir. La décision doit maintenant est confirmé ou non par la Fédération française de foot d’ici quelques jour.



La billeterie du festival Bebop ouvre aujourd’hui

Alors que le monde de la culture est à l’arret à cause de l’épidément, la billeterie du festival Bebop ouvre aujourd’hui. Il aura lieu au Mans du 3 au 7 novembre avec nottament Woodkid en tête d’affiche.

Le pass 1 jour est 26 € et le pass 2 jours à 45 €.



Météo

Le beau temsp est durablement de retour sur la Sarthe. Le programme pour aujourd’hui est simple : Soleil et ciel bleu. On aura un petit vent bien agrable vu la chaleur.

Dans l’après midi nous aurons 23°C Beaumont-sur-Sarthe et Bonnétable, 24°C Connerré et Joué-en-Charnie, 25°C au Mans, La Fontaine-SaintMartin et Laigné-en-Belin

Ajourd'hui, nous fêtons Sainte Madeleine-Sophie Barat