Lundi 29 mai 2017

A la Une ce matin,

Plus rapide et plus fiable, un nouveau mode de dépistage drogue au volant va être mis en place dans quelques semaines en Sarthe. Le but est de faire baisser le nombre d’accidents mortels sur nos routes.



Sa fille est partie rejoindre Daesh en Syrie. Valérie de Boisrolin vient témoigner cet après-midi à Allonnes. Elle participe à 18h30 à un ciné-débat à la salle Jean Carmet.



Tsonga remporte son 1er titre sur terre battue. De quoi mettre en confiance le tennisman sarthois qui entre sur les cours de Roland Garros demain.