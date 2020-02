Lunettes sans reste à charge oui, mais à quel prix ?

Retards de dossier, problèmes de remboursement auprès de la Sécurité Sociale ou des mutuelles, bugs informatiques... Le passage à la nouvelle année n'aura pas été de tout repos pour les opticiens. La cause : l'entrée en vigueur début janvier du 100% santé, une promesse de campagne d'Emmanuel Macron, pour permettre à tous de pouvoir s'offrir des lunettes. Une mesure qui oblige désormais les professionnels de l'optique à proposer un panier de lunettes sans reste à charge (panier A), en plus de leurs produits habituels (panier B).

Fragilisation de la filière française ?

Des couacs à mettre sans doute sur le dos de la nouveauté et du temps de la mise en place, mais qui ont quand même entrainé une nette baisse du chiffre d'affaires chez certaines enseignes. Mais au-delà de ces problèmes techniques, certains professionnels pointent surtout du doigt l'origine des montures sans reste à charge : "99,9% de ces produits sont fabriqués en Asie" affirme un opticien indépendant à Bourges. "Cette loi a imposé à tous les opticiens français d'acheter 55 montures. On est plus de 12 000 opticiens en France, ça fait plus de 600 000 lunettes qui ont du être achetées en Asie, en moins d'un mois".

Le reste à charge zéro (ou RAC 0) permet d'acheter des lunettes sans avoir de somme supplémentaire à payer après le remboursement de la Sécurité Sociale et de la mutuelle.

Avec à la clef, un risque de fragilisation de la filière française : "une monture en reste à charge zéro va être remboursée par la Sécurité Sociale 5,40€, alors qu'une monture française qui ne fait pas partie de ce panier-là va être remboursée 0,03€", répond l'opticien, "Pour nous il y a un piétinement à la fois de l'emploi français et de l'écologie."

Des montures à moindre coût, qui proposent un équipement basique et rognant sur la qualité :"Il ne faut pas se le cacher, des montures à 30 euros [...] on ne peut pas sortir un produit qualitatif... Les produits sont tirés vers le bas", lance un autre opticien du centre-ville berruyer.

Le 100% santé concerne également les prothèses dentaires. A partir de 2021, l'audiologie proposera elle aussi un panier sans reste à charge.

