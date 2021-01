Luttant pour sa survie, un restaurateur angevin en guerre contre son assurreur

Le premier ministre l’a confirmé jeudi ce dont tout le monde se doutait : le maintien de la fermeture des restaurants. Dans le combat que mènent les restaurateurs, certains ne peuvent pas compter sur leur assureur, ç l’instar de l’un d’entre eux en Maine- et-Loire, qui se retrouve à lutter contre lui pour se faire rembourser. Il a monté un collectif car ils sont nombreux à être dans ce cas.



L’initiative de la semaine nous emmènera en Sarthe où une entreprise de textile a décidé de mettre son savoir-faire au service des sans-abris. Après avoir déjà ouvert des vestes à des sdf sarthois, elle se lance aujourd’hui dans la confection de bonnet pour eux.



Rencontre cette semaine avec le cycliste professionnel mayennais François Pervis qui a décidé d’accompagner et de coacher un athlète mal voyant au prochain JO de Tokyo ?



Nous ferons ensuite le point sur le chantier de restauration de la cathédrale de Nantes qui fut victime d’un incendie criminel en juillet dernier.



Et enfin nous irons en Vendée découvrir un tout nouvel orgue qui vient d’être installé dans une église de Saint Hilaire de Riez. Un instrument inédit puisqu’il est sensoriel, c’est à dire qu’il rend possible la pratique de l’orgue handicapé ou atteints de troubles neurologiques comme l’autisme.