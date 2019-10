Lycéens et adultes, au service du pélé tout terrain du diocèse de Nice (1/2)

Suite de notre série sur le pèlerinage tout terrain du diocèse de Nice, une aventure sportive et spirituelle. La 3ème édition du PTT eu pour cadre la rivière Dordogne. Un PTT en canoës pour 37 collégiens et leurs animateurs. Un pèlerinage vécu dans le service pour des adultes, les GG, et 11 lycéens, les staffs.